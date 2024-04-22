Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

soylosan

Вазектомия или презерватив. Не слышали? Это если действительно не хочет. А так это называется не подумал когда совал. Кто сказал, что она хотела ребёнка? Она озвучила ситуацию. А у мужа даже смелости её хватило поделится с ней своими сомнениями.