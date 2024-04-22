Один мужчина, назовем его Василий, столкнулся с подлой и неожиданной беременностью жены, о чем и сообщил на форуме.
Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?
Комментарии
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soylosan
Вазектомия или презерватив. Не слышали? Это если действительно не хочет. А так это называется не подумал когда совал. Кто сказал, что она хотела ребёнка? Она озвучила ситуацию. А у мужа даже смелости её хватило поделится с ней своими сомнениями.
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19 час.
лина любимцева
Это только "ее" беременность? И муженек "не при чем"? Скотина... разразился...
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15 час.
лл
лина любимцева
Вы будущая свекровка? От которой всех нормальных людей будет знобить....
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15 час.
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