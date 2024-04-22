Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alla
    И такое бывает...Три способа своро...
  • лина любимцева
    Вы будущая свекровка?   От которой всех нормальных людей будет знобить....Как объяснить жен...
  • лина любимцева
    Это только "ее" беременность? И муженек "не при чем"? Скотина... разразился...Как объяснить жен...

Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Один мужчина, назовем его Василий, столкнулся с подлой и неожиданной беременностью жены, о чем и сообщил на форуме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
soylosan
Вазектомия или презерватив. Не слышали? Это если действительно не хочет. А так это называется не подумал когда совал. Кто сказал, что она хотела ребёнка? Она озвучила ситуацию. А у мужа даже смелости её хватило поделится с ней своими сомнениями.
Ответить
19 час.
лина любимцева
Это только &quot;ее&quot; беременность? И муженек &quot;не при чем&quot;? Скотина... разразился...
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Вы будущая свекровка?   От которой всех нормальных людей будет знобить....
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх