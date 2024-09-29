Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Maxim
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  • Александр24
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Лавров отреагировал на слова Байдена о смерти лидера «Хезболлы» Насраллы

Лавров отреагировал на слова Байдена о смерти лидера «Хезболлы» Насраллы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на высказывания действующего президента США Джо Байдена о гибели духовного лидера и генерального секретаря ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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