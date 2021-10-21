Клишас: суть закона об иноагентах сомнений не вызывает

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что парламентарии анализируют практику применения законодательства об иностранных агентах, и суть закона сомнений не вызывает.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что парламентарии анализируют практику применения законодательства об иностранных агентах, и суть закона сомнений не вызывает.
Свежие комментарии