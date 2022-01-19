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В Таганроге лихач на легковом автомобиле сбил 86-летнего пенсионера и скрылся

В Таганроге лихач на легковом автомобиле сбил 86-летнего пенсионера и скрылся

Дорожное происшествие случилось в понедельник, 18 января. В Таганроге неустановленный легковой автомобиль сбил на "зебре" на улице Транспортной 86-летнего дедушку и скрылся с места ДТП, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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