Крупную партию «химического гашиша» изъяли полицейские у двоих жителей Мурманска

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области во взаимодействиис инспекторами региональной Госавтоинспекции пресечена деятельность 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого в приготовлении к сбыту крупной партии синтетических наркотиков.