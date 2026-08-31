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Происшествия

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Крупную партию «химического гашиша» изъяли полицейские у двоих жителей Мурманска

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области во взаимодействиис инспекторами региональной Госавтоинспекции пресечена деятельность 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого в приготовлении к сбыту крупной партии синтетических наркотиков.

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