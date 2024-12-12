Естественный забор: аудитория российских видеосервисов увеличилась за год на 30 млн

Аудитория российских видеосервисов увеличилась за год более чем на 30 млн: у «VK Видео» — на 4,3 млн, до 72,2 млн, у «VK Клипы» — на 9,8 млн, до 66,6 млн, у Rutube она подскочила на 17,9 млн, до 58,3 млн, рассказали «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).