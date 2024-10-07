«Ракетный удар по бункеру»: кто сделал Путину подарок на день рождения?

Telegram-канал INSIDER-T сообщает об ударе российской армии по Киеву с использованием «Кинжалов. Авторы канала сообщают, что атака — это «подарок» для президента России Владимира Путина, который отмечается 7 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии