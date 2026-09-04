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Мировое обозрение

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Песков объявил законными целями ВС РФ места выпуска дальних ракет на Украине

Песков объявил законными целями ВС РФ места выпуска дальних ракет на Украине

Москва официально предупредила: любые предприятия, которые появятся на украинской территории для выпуска дальнобойных ракет, автоматически попадут в разряд приоритетных целей для российских войск.

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