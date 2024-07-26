Боснийские политики обеспокоены непринятием Плана роста ЕС

Председатель «Палаты народов» парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Драган Чович выразил обеспокоенность по поводу непринятия проекта программы реформ, призвав заинтересованные стороны вернуться за стол переговоров, 26 июля сообщает информагентство Vijesti.
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