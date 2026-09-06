В МВД призвали беречь доступ к Apple ID

Россиянам ни в коем случае не следует выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом в интервью ТАСС предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ НАТО может за час...
- ДВ Порог "легального...
- В МВД предложили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым