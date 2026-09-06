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В МВД призвали беречь доступ к Apple ID

Россиянам ни в коем случае не следует выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом в интервью ТАСС предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин.

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