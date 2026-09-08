Недуг наступает, 80% смертей – из-за одной ошибки: О чём молчат врачи

Люди зря исключают яйца, масло, мясо – гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая объяснила, из-за чего на самом деле происходят 80% смертей от атеросклероза, и какую деталь часто упускают, не выписывая вовремя направление.
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