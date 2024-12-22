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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Я - бизнесмен 2024.

Я - бизнесмен 2024.

С целью повышения заинтересованности учащихся в развитии предпринимательских навыков, стимулирования предпринимательской активности, формирования у учащихся профессионального взгляда на реализацию предпринимательской инициативы 18 декабря в рамках недели предпринимательства прошел ежегодный конкурс стартапов ´Я-БИЗНЕСМЕН´.

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