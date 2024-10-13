МО: рядовой Горбачев восстановил аппаратуру связи под артобстрелом ВСУ

В Минобороны России рассказали о рядовом Дмитрии Горбачеве, оперативно восстановившем под артобстрелом ВСУ поврежденное оборудование, что позволило обеспечить бесперебойную связь между подразделениями ВС РФ.
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