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МО: рядовой Горбачев восстановил аппаратуру связи под артобстрелом ВСУ

МО: рядовой Горбачев восстановил аппаратуру связи под артобстрелом ВСУ

В Минобороны России рассказали о рядовом Дмитрии Горбачеве, оперативно восстановившем под артобстрелом ВСУ поврежденное оборудование, что позволило обеспечить бесперебойную связь между подразделениями ВС РФ.

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