Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Дюплантис о победе на ЧМ: «Отпраздную, а затем начну думать об Олимпиаде в Париже»

Накануне швед взял золото в прыжках с шестом на чемпионате мира в Будапеште, показав результат 6,10 м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх