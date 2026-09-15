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На Урале открылись «дорожные» классы – школьники будут изучать основы проектирования и эксплуатации дорог

На Урале открылись «дорожные» классы – школьники будут изучать основы проектирования и эксплуатации дорог

В Свердловской области впервые открылись профильные «дорожные» классы – в лицее № 110 имени Л.К. Гришиной в Екатеринбурге и школе № 3 в Нижней Туре.

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