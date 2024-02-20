Секретарь СНБО Данилов: пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

Власти Украины предлагали российскому пилоту Максиму Кузьминову оставаться у них. Об этом сообщил в интервью для "Украинской правды" секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
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