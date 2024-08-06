Эффективность отечественных 12-дм фугасных снарядов в Русско-японской войне. Выводы Подведём итоги предыдущих статей: 1.
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Эффективность отечественных 12-дм фугасных снарядов в Русско-японской войне. Выводы Подведём итоги предыдущих статей: 1.
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