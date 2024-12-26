Пиратский майнинг в Абхазии: Кому пойдут «гуманитарные киловатты»

Маленькая такая страна, взяла и "нагнула" целую Россию! Кто же нас после этого будет уважать и тем более боятся! Когда мы говорим, а потом от своих слов отказываемся! Срамота!

Aleksandr Sobolev

Да, страна Абхазия очень маленькая! Вот только это одна из немногих стран которую никто и никогда не мог победить! Даже римляне в период своего могущества - так боялись предков абхаз что видя сотню - меньше 10000 не посылали!😄 Срамота!!! Никто же не уважал ни Римлян, ни Персов. ни Чингисхана. ни Тамерлана....и в обще всех кого за тысячи лет нагибали абхазы!!! (((Кстати а как они сейчас нас нагнули? Электроэнергии попросили - и мы им ее дали?!!! А вы хотели бы чтобы Абхазия осталась без света - не работали полиция, пожарные, больницы...чтобы не было возможностей кормить детей, лечить людей...???😱 Прикольные у вас - понимание и принципы!!! А вы в обще - человек????