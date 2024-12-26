Бесплатной российской электроэнергии Абхазии хватит лишь на 2 месяца Георгий Смирнов Фото: Ираклия Чохонелидзе/ТАСС Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Евгений Минченко Евгений Михайлов Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщили в министерстве энергетики и транспорта Абхазии.
Пиратский майнинг в Абхазии: Кому пойдут «гуманитарные киловатты»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Маленькая такая страна, взяла и "нагнула" целую Россию! Кто же нас после этого будет уважать и тем более боятся! Когда мы говорим, а потом от своих слов отказываемся! Срамота!
Ответить
6 час.
Aleksandr Sobolev
Да, страна Абхазия очень маленькая! Вот только это одна из немногих стран которую никто и никогда не мог победить! Даже римляне в период своего могущества - так боялись предков абхаз что видя сотню - меньше 10000 не посылали!😄 Срамота!!! Никто же не уважал ни Римлян, ни Персов. ни Чингисхана. ни Тамерлана....и в обще всех кого за тысячи лет нагибали абхазы!!! (((Кстати а как они сейчас нас нагнули? Электроэнергии попросили - и мы им ее дали?!!! А вы хотели бы чтобы Абхазия осталась без света - не работали полиция, пожарные, больницы...чтобы не было возможностей кормить детей, лечить людей...???😱 Прикольные у вас - понимание и принципы!!! А вы в обще - человек????
Ответить
4 час.
Свежие комментарии