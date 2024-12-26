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Пиратский майнинг в Абхазии: Кому пойдут «гуманитарные киловатты»

Пиратский майнинг в Абхазии: Кому пойдут «гуманитарные киловатты»

Бесплатной российской электроэнергии Абхазии хватит лишь на 2 месяца Георгий Смирнов Фото: Ираклия Чохонелидзе/ТАСС Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Евгений Минченко Евгений Михайлов Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщили в министерстве энергетики и транспорта Абхазии.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Маленькая такая страна, взяла и &quot;нагнула&quot; целую Россию! Кто же нас после этого будет уважать и тем более боятся! Когда мы говорим, а потом от своих слов отказываемся! Срамота!
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6 час.
Aleksandr Sobolev
Да, страна Абхазия очень маленькая! Вот только это одна из немногих стран которую никто и никогда не мог победить! Даже римляне в период своего могущества - так боялись предков абхаз что видя сотню - меньше 10000 не посылали!😄 Срамота!!! Никто же не уважал ни Римлян, ни Персов. ни Чингисхана. ни Тамерлана....и в обще всех кого за тысячи лет нагибали абхазы!!! (((Кстати а как они сейчас нас нагнули? Электроэнергии попросили - и мы им ее дали?!!! А вы хотели бы чтобы Абхазия осталась без света - не работали полиция, пожарные, больницы...чтобы не было возможностей кормить детей, лечить людей...???😱 Прикольные у вас - понимание и принципы!!! А вы в обще - человек????
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4 час.

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