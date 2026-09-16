МИД РФ предупредил Японию о последствиях антироссийского курса

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил, что в случае продолжения антироссийской политики Москва примет необходимые меры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Едва откачали, ль...
- ГБ Жуткий коллапс: н...
- Массированные уда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым