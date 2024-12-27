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Царьград

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Москвичам назвали районы с самими доступными ценами на новостройки

Москвичам назвали районы с самими доступными ценами на новостройки

Самые дешевые квартиры продаются в Крюково.В ноябре 2024 года столичный район Крюково занял первое место в рейтинге доступности новостроек.

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