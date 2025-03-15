В Татарстане подорожал картофель

В Татарстане с 3 по 10 марта продукты питания в среднем подорожали на 5%. По данным Татарстанстата, наибольшее увеличение цен наблюдается на картофель, который подорожал на 5,39%, достигнув 59,38 рубля за килограмм.
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