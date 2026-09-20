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«Трактор» впервые в сезоне КХЛ победил в основное время, обыграв «Авангард». Челябинцы прервали серию из трех поражений

«Трактор» одержал вторую победу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда Скотта Гордона обыграла «Авангард» со счетом 2:1, впервые выиграв в основное время и прервав серию из трех поражений.

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