Новые правила: криптовалюта освобождена от НДС, ставка НДФЛ до 15%

С 1 января в России вступают в силу новые налоговые правила для криптовалют. Криптовалюта остаётся имуществом, освобождённым от НДС, физические лица обязаны платить НДФЛ до 15%, а майнерам придётся уплачивать налог при добыче.
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