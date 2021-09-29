Мышка - норушка
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Мышка - норушка
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Юлия
Выше - схемы снежинок
Снежинки крючком ...
Юлия
https://yandex.ru/collections/user/nxuthe09v236qat0tqcddv689g/snezhinki-kriuchkom-so-skhemami/
Снежинки крючком ...
Юлия
узор https://www.youtube.com/watch?v=9tlw3I1wcug
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Юлия
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