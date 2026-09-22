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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Нефутбольные люди убивают футбол. Мы нигде не играем – а они считают, что все хорошо. Команд все меньше в России, хотя после ЧМ должен быть бум»

Андрей Канчельскис считает, что футбол в России убивают. «Во Второй лиге в большинстве регионов приходит по 100–200 болельщиков.

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