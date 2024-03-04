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Закон и Порядок

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Да заберите вы уже арестованные российские активы!

Да заберите вы уже арестованные российские активы!

Честно говоря тема арестованных российских активов, которые Запад очень хочет присвоить, но пока не решается это сделать, меня уже просто достала.

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Комментарии
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Стас Гулинов
А о чём речь вообще? Об этом (см. ссылку), или что то ещё?                                                                                  https://www.forbes.ru/milliardery/467455-ahty-villy-i-dvorcy-cto-zamorozili-u-rossijskih-milliarderov-na-zapade?image=435243
Яхты, виллы и дворцы: что заморозили у российских миллиардеров на Западе
Forbes.ru
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9 час.
нина сафронова
👍
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9 час.
Виктор Шилин
Со своим бы вкладом в сбере разобраться....
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7 час.

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