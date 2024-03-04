Честно говоря тема арестованных российских активов, которые Запад очень хочет присвоить, но пока не решается это сделать, меня уже просто достала.
Да заберите вы уже арестованные российские активы!
Комментарии
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Стас Гулинов
А о чём речь вообще? Об этом (см. ссылку), или что то ещё? https://www.forbes.ru/milliardery/467455-ahty-villy-i-dvorcy-cto-zamorozili-u-rossijskih-milliarderov-na-zapade?image=435243
Яхты, виллы и дворцы: что заморозили у российских миллиардеров на Западе
Forbes.ru
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9 час.
нина сафронова
👍
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9 час.
Виктор Шилин
Со своим бы вкладом в сбере разобраться....
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7 час.
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