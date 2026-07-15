Знаете, что объединяет всех крымчан? Стойкость ✊ Мы переживём любые перипетии и пойдём дальше. Ставь - 👍 тест тест.
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Знаете, что объединяет всех крымчан? Стойкость ✊ Мы переживём любые перипетии и пойдём дальше. Ставь - 👍 тест тест.