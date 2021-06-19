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Назовите плюсы от замужества с нищим

Назовите плюсы от замужества с нищим

1) Будет хранить верность, потому что он никому не нужен. Это пока он не отъестся и не приведет себя в порядок.

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Борис Шумилов
Судя по описанию, такого только на коротком поводке держать.))))
Наум Наумов
Конечно, женщина не получит выгоды от нищего, следовательно, нет причин идти за него замуж.
Борис Шумилов
"Конечно, женщина не получит выгоды от нищего" - А упрекать она кого будет, за потраченные годы???))))))
Наум Наумов
Упрекать она может только того, кто её холил, лелеял, содержал, отвечал за её косяки. А нищий и уйти может, не попрощавшись.
Вера Федорова
Плюс тут только один- с милым рай в шалаше😜. А кто ж откажется от рая?!😉
Денис Л
Точно.
Вера Федорова
Вообще-то, я пошутила ☺️. Тут надо посмотреть, почему он нищий. Бывает, человек стремится к лучшему, старается изо всех сил что-то сделать в этой жизни, но у него, вот не получается. Он падает, набивает шишки, встаёт, и снова вперёд. Это одно. А бывают диванные, ещё их называют кремлёвскими, мечтатели, которые только критикуют всех и вся, а сами палец о палец не стукнули, чтобы сделать хотя бы свою жизнь лучше. Так вот вторые- это и есть нищие, и с такими всегда будешь существовать, влачить жалкое подобие жизни.
Денис Л
Опять комментарий исчез. Мата не было, нафига он удаляет?
Вера Федорова
Кто он, этот злодей 😜..
Денис Л
Да, он самый.
Денис Л
Почему он не будет охранять квартиру и будет обзывать толстой? Тут наверно личный опыт одной конкретной бабы которой не повезло.
Александр 24
А что - лучше быть содержанкой? ( В оные времена содержанка была синонимом проститутки ). А плюс один и очень жирный - она вышла замуж за ЛЮБИМОГО! А мы,в своё время,оба были нищими ( по нынешним меркам ) и ничего - счастливо живём до сих пор.
Алиса Майская
Глупая статья. По сравнению с Биллом Гейцем - мы все нищие, а нынешние барышни считают нищим любого, кто не готов посадить ее на бархатную подушку и угождать-угождать-угождать, обеспечивая "принцессе" нескучное и удобное житье. Вот только она сама-то тоже "нищая", а "принцессой только сама себя считает. Увы((
Михаил_
"Назовите плюсы от замужества с нищим" -- с какой целью и по какой причине интересуетесь :) ?
Ольга Мысова
Интересуюсь, а какие плюсы от замужества с богатым? Он будет хранить верность и охранять квартиру? Причём здесь вообще нищие и богатые? Мы ищем человека для жизни - делового, перспективного и удачливого, потому что сами такие... А, если не такие, то и ищите среди себе подобных, не плачьте и не жалуйтесь на Судьбу...
Владимир Соколов
судя по статье автор разумом нищий очень сильно))и брать замуж такую нищебродку нет никакого смысла)даже если у нее денег куры не клюют.
Игорь Василевский
А брак с нищей?? Всё то же..

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