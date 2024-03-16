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Ирония от советника Макрона: когда Путин чихает, Шольц срочно ищет бункер

Ирония от советника Макрона: когда Путин чихает, Шольц срочно ищет бункер

Один из советников президента Франции Эммануэля Макрона, чье имя неизвестно, но на кого ссылается The Times, с сарказмом отмечает, что глава кабмина ФРГ начинает "искать бункер", когда русский лидер Владимир Путин "кашляет".

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