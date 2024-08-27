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Спички - не игрушка

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"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

И этому у врага стоит поучиться. Сегодня   мы,  наконец-то     бахнули      по  Укропии. Хорошо  да  мало По  сему  случаю  вот  вам  текст  дня  от Ридовки.

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Кошмар
Нахер иди, пидарас укрожопый... Твою жирную свинячью харю ещё не пиздят на улицах?
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2 час.
Алексей Горшков
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9 мин.
Алексей Горшков
Вот уж не думал, что в плане сохранения военной тайны 404-я нас перещеголяет! Мне кажется, что как для нас это не прискорбно - &quot;щеневмерлы&quot; ЛУЧШЕ в этом отношении подготовлены оказались - поэтому они СМОГЛИ обеспечить НЕЗАМЕЧЕННОЕ сосредоточение своих войск у Курской области, а наши... И НАОБОРОТ - вопиющий случай с НАШЕЙ стороны - когда 1 января этого года наши мобилизованные решили своих домашних с Новым Годом поздравить, и стали им звонить - естественно, были &quot;засвечены&quot; противником, тот нанёс удар - в результате МОРЕ ТРУПОВ !!! Не знали недопустимость такого их командиры? НЕ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ !!! Для примера: совсем недавняя наша война в Чечне - уже у всех сотовые телефоны были. В бытность мою там - у каждого была &quot;мобила&quot; - но они там НЕ РАБОТАЛИ - видно, как-то глушились, и все звонили по одному стационарному телефону в Ханкале... Получается: 20 лет назад УЖЕ ВСЁ МЫ ЗНАЛИ И ДАЖЕ МЕРЫ ПРИНИМАЛИ, А СЕЙЧАС ... Я помню: в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы всячески высмеивали - просто ЗУБОСКАЛИЛИ - над советской &quot;шпиономанией&quot;! И результат - СССР распался! А при &quot;шпиономании&quot; ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ что-то более-менее крупных диверсий в нашем глубоком тылу я не припомню, хотя и много читал по этой теме, и знаю, что они готовились немцами МАССОВО, но ВСЕ напоролись именно на то, над чем ржали во время разновсяческих &quot;свобод&quot;!
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6 мин.

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