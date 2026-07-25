Прозрачная вода скрывает пиявок, реагирующих на движение и тепло

Даже кристально чистая вода может быть местом обитания различных организмов. На видео показано, как небольшие лекарственные пиявки реагируют на тепло и движение, быстро направляясь к потенциальному источнику пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии