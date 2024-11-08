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Бизнес журнал. Центр

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Калужская область расширяет экспорт: предприятия поставляют продукцию в 76 стран

Калужская область расширяет экспорт: предприятия поставляют продукцию в 76 стран

В Калужской области предприятия отправляют свою продукцию в 76 стран мира. Об этом заявил заместитель губернатора и глава министерства экономического развития и промышленности региона Владимир Попов, передают «Калужские новости».

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