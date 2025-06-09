Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ...да, большого дерьма в РОССИИ, к счастью, не считая ишака,зашедшего не в ту дверь уже нет...«В России больше ...
  • Николай Лежнин
    Охренеть, а на какие деньги? Или в долг😄😄😄Бред сивой кобылы«Второй фронт отк...
  • Александр Ляшенко
    леонид жильцов, а не ждун ли ты?Чем публикации Сладкова, тебя заели, только тем, что он за Родину пишет свои статьи, ...«Второй фронт отк...

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

В Министерстве обороны Российской Федерации 8 июня подтвердили, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх