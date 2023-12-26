Средняя стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 14%, до 3300 рублей

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салатов "Оливье" и "Селедка под шубой", курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, в этом году можно за 3329 рублей — на 14% дороже, чем в 2022 году.
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