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Средняя стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 14%, до 3300 рублей

Средняя стоимость новогоднего стола россиян за год выросла на 14%, до 3300 рублей

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салатов "Оливье" и "Селедка под шубой", курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, в этом году можно за 3329 рублей — на 14% дороже, чем в 2022 году.

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