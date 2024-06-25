Сколько раз за лето нужно окучивать картофель: агроном с 20-летним стажем дала четкий ответ Ольга ВайленкоВопрос о том, сколько раз за лето необходимо окучивать картофель, долгое время оставался предметом ожесточённых дискуссий среди дачников.