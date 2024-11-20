Трамп рассматривает возможность назначения адвоката по криптовалютам следующим председателем SEC

Тереза Гуди Гильен, бывший юрист SEC, а ныне партнер юридической фирмы BakerHostetler и ведущий эксперт по блокчейн-практике, рассматривается в качестве кандидата на пост главы SEC в администрации Дональда Трампа.
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