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Встречайте нашего нового властелина — робота-пса с автоматом на спине

Встречайте нашего нового властелина — робота-пса с автоматом на спине

Компания Boston Dynamics, ассоциирующаяся с роботами-псами, запретила оснащать своих искусственных собачек оружием.

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