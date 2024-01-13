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Военное обозрение

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Опубликованы кадры падения истребителя-бомбардировщика Су-22М4 ВВС Вьетнама

Опубликованы кадры падения истребителя-бомбардировщика Су-22М4 ВВС Вьетнама

Пилот доложил о технической неисправности перед катапультированием.

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