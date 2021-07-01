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Был ли отдых в советских пионерских лагерях

Был ли отдых в советских пионерских лагерях

При Леониде Брежневе в СССР действовало около 40 000 пионерских лагерей (по данным 1973 года). Ежегодно там отдыхало около 10 миллионов вполне довольных таким времяпровождением детей.

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Елена Верия (Безденежных)
Отлично отдыхали в пионерских лагерях!
valentina sergeeva
Пятнадцать лет работала в лагерях отдыха. Четырёхразовое питание + кефир и булочка на ночь, обязательные фрукты и овощи, послеобеденный сон, ежедневные соревнования, конкурсы, концерты, развлечения, морские купания. На моей памяти никто даже ни разу не чихнул. Расставались с рыданиями, потом несколько лет присылали письма, как родным. Уже давно бабушка, а скучаю, как по собственному детству. Ни то, ни другое, увы, не вернуть. Для многих родителей сейчас и с кешбэком - дорого.
feniks1903 Неплохая
Я начинал свою работу в лагере еще в 1985 году. Моей заботой не было наполняемость, и окупаемость, как сейчас! Главное вкусно накормить, научить доброму и полезному, ну и просто развлечь. Походы, всем лагерем на несколько дней! Зарницы! Сбор лекарственных растений, охрана занесенных в красную книгу, бесконечные купания на речке, костры, встречи рассвета, утренняя рыбалка, огромное количество кружков и спортивных секций. Межлагерные спартакиады и фестивали самодеятельного и прикладного творчества, товарищеские встречи КВН и т.п. Все это было! А сейчас, наши "заботливые" власти, стоимость путевок в основном переложили на плечи родителей, костры, походы, зарницы и все что связано с природой, обставили такими условиями и запретами, что остается только сидеть за стенами лагеря. В народе говорят: "Прежде чем спросить- ты сначала дай!" Сейчас же все свелось только к спросу.. Причем такому, что проще бросить работу, так как на детей времени совсем не остается..
Дмитрий Gold
Что значит любой уважающий себя... значит я так себе, я отдыхал на даче, купался в реке, под завистливые взгляды лагерных пионэров, каждому своё, кому отдых в лагере, кому в особняке прадеда.

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