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«Русофобы ликовали»: фильм «Проснись, казах!» вызвал скандал (ФОТО, ВИДЕО)

«Русофобы ликовали»: фильм «Проснись, казах!» вызвал скандал (ФОТО, ВИДЕО)

В Казахстане произошел скандал на фоне показа фильма «Проснись, казах!». В картине рассказывается о жизни одного из лидеров движения сепаратистов «Алаш-Орда» Миржакыпа Дулатова, действовавшего в начале XX века.

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