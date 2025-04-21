Европейские учёные нашли способ «успокоить» космический телескоп для изучения атмосфер экзопланет

Специалисты из команды миссии Ariel Европейского космического агентства (ESA) представили алгоритм, который решит ключевую проблему будущего телескопа — неконтролируемые микровибрации аппарата, способные исказить данные об атмосферах планет.
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