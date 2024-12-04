NYT: в НАТО предложили Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidency НАТО предложило Украине отложить проведение любых переговоров с Россией до тех пор, пока киевский режим не получит достаточную военную помощь от страны Запада, сообщили в The New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте.
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