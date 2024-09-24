Топившего ребенка-инвалида тренера по плаванию задержали в Москве

Правоохранители задержали тренера по плаванию оздоровительного центра на юге Москвы. Мужчина во время индивидуального занятия применил к подопечному физическое насилие, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.
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