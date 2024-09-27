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Психолог Наумова назвала четыре признака аутизма у ребенка

Аутизм является тяжелым психическим заболеванием, однако при ранней диагностике можно добиться положительных результатов в лечении, сообщила семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

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