Психолог Наумова назвала четыре признака аутизма у ребенка

Аутизм является тяжелым психическим заболеванием, однако при ранней диагностике можно добиться положительных результатов в лечении, сообщила семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».
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