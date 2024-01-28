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Закон и Порядок

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  • Игорь Василевский
    Там некоторые вообщез аявляют, что проблема мигрантов надумана и вообще- даешь больше переселенцев!! Станно, правда....."Поехали?" Ростов...
  • Николай Арзамасцев
    Вот и подтверждение того, что для России удобнее маразматик байден, чем хитрожопый трамп!Зачем европейские...
  • Владимир Минаков
    Высказывания этого Локшина известны, призывы - тоже. Теперь дело за компетентными органами. Садимся в первые ряды пар...Спонсору "небрать...

На фоне критики конгресса Пентагон отменил учения с военными 6-и стран

На фоне критики конгресса Пентагон отменил учения с военными 6-и стран

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после давления конгресса США отказались от учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны Белого дома из-за действий армий этих стран.

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