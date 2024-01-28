На фоне критики конгресса Пентагон отменил учения с военными 6-и стран

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после давления конгресса США отказались от учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны Белого дома из-за действий армий этих стран.