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Психолог Бергер: дети в первом классе часто болеют

Психолог Бергер: дети в первом классе часто болеют

Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук биохимик Алёна Бергер рассказала, что дети в первом классе болеют до десяти раз в год: они попадают в новую среду в школе, поэтому иммунитет начинает перестраиваться, а частота простуд расти.

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