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ДумаТВ

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Депутат Говырин напомнил, что с 1 сентября в отдаленных селах появятся передвижные аптеки

В России с 1 сентября стартует эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселённых и отдалённых сельских территорий, где нет стационарных аптек.

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