От кубизма до стрит-арта: как выглядят «Бурлаки на Волге» в разных стилях

Сгенерировано нейросетями Midjourney и «Шедеврум» по запросу «Петербургского дневника» «Петербургский дневник» сделал запрос нейросетям Midjourney и «Шедеврум», чтобы узнать, как выглядела бы известная картина художника Ивана Репина «Бурлаки на Волге» в разных стилях искусства.