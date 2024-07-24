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Петербургский дневник

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От кубизма до стрит-арта: как выглядят «Бурлаки на Волге» в разных стилях

От кубизма до стрит-арта: как выглядят «Бурлаки на Волге» в разных стилях

Сгенерировано нейросетями Midjourney и «Шедеврум» по запросу «Петербургского дневника» «Петербургский дневник» сделал запрос нейросетям Midjourney и «Шедеврум», чтобы узнать, как выглядела бы известная картина художника Ивана Репина «Бурлаки на Волге» в разных стилях искусства.

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