От кубизма до стрит-арта: как выглядят «Бурлаки на Волге» в разных стилях

Сгенерировано нейросетями Midjourney и «Шедеврум» по запросу «Петербургского дневника» «Петербургский дневник» сделал запрос нейросетям Midjourney и «Шедеврум», чтобы узнать, как выглядела бы известная картина художника Ивана Репина «Бурлаки на Волге» в разных стилях искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии