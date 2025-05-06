Экономист Абрамов: бананы в России подорожали на 13,3% за неделю

С 26 апреля по 3 мая значение Индекса Мишек увеличилось на 0,5%, как и неделей ранее. За прошедшую неделю подорожали морковь (+14,3%), бананы (+13,3%) и детский мармелад Fruit-Tella (+11,2%), рассказал создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.