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Экономист Абрамов: бананы в России подорожали на 13,3% за неделю

Экономист Абрамов: бананы в России подорожали на 13,3% за неделю

С 26 апреля по 3 мая значение Индекса Мишек увеличилось на 0,5%, как и неделей ранее. За прошедшую неделю подорожали морковь (+14,3%), бананы (+13,3%) и детский мармелад Fruit-Tella (+11,2%), рассказал создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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