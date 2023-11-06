Юноша пришёл с повинной после стрельбы в автобусе во Всеволожском районе

Он поругался с пассажиром. 20-летний житель Всеволожского района Ленобласти оформил явку с повинной после того, как устроил стрельбу в автобусе № 476, остановившемся между остановками «Посёлок Красная заря» и «Лесопарк».
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